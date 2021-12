La crisi diplomatica tra Nato e Russia si inasprisce

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’Ambasciatore Ucraino in Italia Yaroslav Melnyk l’ha raccontata più volte: è la guerra trae Ucraina che ha fatto intervenire anche lac ome ruolo pacificatore. Da una parte c’è ladi Vladimir Putin, che considera una minaccia per la propria sicurezza il legame tra l’Ucraina e l’Occidente. E con questo – il desiderio di Kiev di avvicinarsi all’Unione Europea, e di farsi proteggere dalla– giustifica la decisione di intervenire in Crimea, tra febbraio e marzo del 2014, con un blitz che in pochi giorni portò all’annessione della penisola ucraina nella Federazione Russa. Unilateralmente, in seguito a un referendum organizzato senza chiedere il parere degli ucraini e prima che le forze dell’Alleanza Atlantica potessero immaginare di avvicinarsi troppo a Sebastopoli, base della Flotta russa ...