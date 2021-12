La Casa di Carta, Alvaro Morte e la lotta al tumore: paura per il Professore (Di martedì 14 dicembre 2021) Ora che La Casa di Carta è terminato, per Alvaro Morte si apre un nuovo capitolo della sua vita. Il Professore della celebre serie Netflix ha avuto modo di parlare delle sue conquiste e del suo passato in un’intervista, da cui è emerso che tanti anni fa ha dovuto combattere contro un tumore. Un fatto che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera e alla sua esistenza, ma che per fortuna ha affrontato nel migliore dei modi. Alvaro Morte e il tumore: l’importanza dell’atteggiamento positivo Si dice sempre che nella malattia l’approccio mentale sia fondamentale. E Alvaro Morte ne ha avuto prova. Il Professore ha raccontato che sedici anni fa gli è stato diagnosticato un cancro alla ... Leggi su dilei (Di martedì 14 dicembre 2021) Ora che Ladiè terminato, persi apre un nuovo capitolo della sua vita. Ildella celebre serie Netflix ha avuto modo di parlare delle sue conquiste e del suo passato in un’intervista, da cui è emerso che tanti anni fa ha dovuto combattere contro un. Un fatto che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera e alla sua esistenza, ma che per fortuna ha affrontato nel migliore dei modi.e il: l’importanza dell’atteggiamento positivo Si dice sempre che nella malattia l’approccio mentale sia fondamentale. Ene ha avuto prova. Ilha raccontato che sedici anni fa gli è stato diagnosticato un cancro alla ...

