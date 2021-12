La Bielorussia sfida ancora l' Ue | condannato a 18 anni principale oppositore di Lukashenko

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sul marito della leader dell'opposizione in esilio, Svetlana Tikhanovskaya, pendevano 4 capi d'imputazione. Ma la colpa imperdonabile era stata la decisione di correre per la presidenza

Sul marito della leader dell'opposizione in esilio, Svetlana Tikhanovskaya, pendevano 4 capi d'imputazione. Ma la colpa imperdonabile era stata la decisione di correre per la presidenza...non era quello di diventare la portavoce del risveglio della democrazia in. Non aveva ... Un'improbabile serie di eventi, poi, l'ha spinta a raccogliere ladelle elezioni presidenziali ...L’ex blogger anti-Lukashenko Serghei Tikhanovsky condannato a 18 anni nel processo che lo accusava di aver fomentato disordini contro lo Stato ...MOSCA. – Una condanna spietata, esemplare. Che sa tanto di guanto di sfida all’Occidente. Serghei Tikhanovsky è stato condannato a 18 anni di carcere duro nel processo che lo accusava di aver foment ...