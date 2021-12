L.elettorale: Calenda, 'proporzionale con soglia alta o sarà ancora ingovernabilità' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il maggioritario non ha dato gli effetti che speravamo" e senza una legge elettorale proporzionale "dal giorno dopo Draghi ricominceremo esattamente come prima: tutti uniti contro la destra, tutti uniti contra la sinistra, tutti uniti contro tutti e non si combina niente". Così Carlo Calenda alla presentazione del report 'Il Fattore Draghi' alla Camera. Il leader di Azione nell'auspicare che il premier Draghi resti a palazzo Chigi ("pensare che si possa gestire dal Colle quello che viene gestito da palazzo Chigi è un'idea risibile") sottolinea come, nella parte restante della legislatura, non vada sprecata l'occasione di "scomporre e ricomporre" il quadro politico, "una scomposizione che può passare solo da una legge proporzionale con un'alta soglia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il maggioritario non ha dato gli effetti che speravamo" e senza una legge"dal giorno dopo Draghi ricominceremo esattamente come prima: tutti uniti contro la destra, tutti uniti contra la sinistra, tutti uniti contro tutti e non si combina niente". Così Carloalla presentazione del report 'Il Fattore Draghi' alla Camera. Il leader di Azione nell'auspicare che il premier Draghi resti a palazzo Chigi ("pensare che si possa gestire dal Colle quello che viene gestito da palazzo Chigi è un'idea risibile") sottolinea come, nella parte restante della legislatura, non vada sprecata l'occasione di "scomporre e ricomporre" il quadro politico, "una scomposizione che può passare solo da una leggecon un'di ...

