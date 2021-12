Kim Kardashian sta per diventare avvocato: dopo due tentativi falliti, supera il Baby Bar exam (Di martedì 14 dicembre 2021) dopo tre tentativi falliti in due anni, Kim Kardashian ha superato il primo dei due esami necessari per diventare avvocato e praticare in California. Il sogno di seguire le orme paterne e dare una svolta alla sua vita è sempre più concreto: non più solo “imprenditrice digitale”, influencer da 560 mila dollari a post, regina dei reality show e del gossip planetario ma in futuro, forse, anche brillante legale. “Finalmente ho ho superato il Baby bar exam. Non posso crederci”, ha scritto la Kardashian in un lungo post su Instagram nel quale non appare in veste di studentessa modella ma perfettamente agghindata in Balenciaga. Nella lunga sfilza di ringraziamenti, quello più sentito è ovviamente alla memoria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)trein due anni, Kimhato il primo dei due esami necessari pere praticare in California. Il sogno di seguire le orme paterne e dare una svolta alla sua vita è sempre più concreto: non più solo “imprenditrice digitale”, influencer da 560 mila dollari a post, regina dei reality show e del gossip planetario ma in futuro, forse, anche brillante legale. “Finalmente ho hoto ilbar. Non posso crederci”, ha scritto lain un lungo post su Instagram nel quale non appare in veste di studentessa modella ma perfettamente agghindata in Balenciaga. Nella lunga sfilza di ringraziamenti, quello più sentito è ovviamente alla memoria ...

