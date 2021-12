Kim Kardashian quasi avvocato: 'Mio padre sarebbe orgoglioso di me' (Di martedì 14 dicembre 2021) Attrice, modella, imprenditrice e ora quasi avvocato . Il sogno di Kim Kardashian di vestire la toga è sempre più concreto dopo che l'ex moglie di Kanye West ha passato il baby bar , uno degli esami ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) Attrice, modella, imprenditrice e ora. Il sogno di Kimdi vestire la toga è sempre più concreto dopo che l'ex moglie di Kanye West ha passato il baby bar , uno degli esami ...

Advertising

hypnoticOMG : RT @VanityFairIt: Kim volta pagina: non solo ha presentato i documenti per diventare legalmente single e dire addio al cognome West, ma ha… - socialmiliac : Kim Kardashian festeggia l'esame superato, è quasi un avvocato - People - - zazoomblog : Kim Kardashian sta per diventare avvocato: dopo due tentativi falliti supera il Baby Bar exam - #Kardashian… - FQMagazineit : Kim Kardashian sta per diventare avvocato: dopo due tentativi falliti, supera il Baby Bar exam -