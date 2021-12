Kessié è ancora importante per il Milan

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 14 dicembre 2021) Se fosse davvero un presidente, se cioè il soprannome che gli hanno dato i compagni non avesse nulla di ironico, in questo momento Francksarebbe un presidente a fine mandato che non intende candidarsi di nuovo, pressato dal partito (il) per tornare sui suoi passi e con un consenso in forte calo tra i suoi elettori (i tifosiisti). Lo scenario è noto:ha rifiutato le proposte di rinnovo del contratto fatte dale sembra destinato a seguire la strada di Donnarumma e Calhanoglu. A diventare cioè il terzo giocatore chiave deldi Pioli a lasciare la squadra a contratto scaduto, il terzo indizio che, come insegna Agatha Christie, è una prova della strategia della società rossonera. Una strategia rischiosa e facile da criticare, che si espone all’ovvio ...