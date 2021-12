Kelly Piquet | chi è la compagna del campione del mondo Verstappen

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dietro il successo di Max Vertappen, neodi F1, c’è anche il suo legame con gli affetti più intimi. Dalla famiglia, con i genitori ex piloti, fino aè infatti la suada un anno ed è anche la figlia del celebre ex pilota edelNelson

È appena diventato campione in F1 vincendo il duello contro Hamilton, ma Max Verstappen ha un altro motivo in più per festeggiare: la sua bellissima fidanzata, figlia del tre volte iridato nel Circus, Nelson . La bellissima modella brasiliana ha festeggiato col fidanzato della Red Bull la vittoria con un bellissimo bacio nel parco chiuso, ...Scopriamo cosa c'è da sapere su, splendida modella figlia del celebre campione Nelsone compagna di Max Verstappen.è una modella ed esperta di comunicazione che, nel 2021, è balzata agli onori delle ...L’olandese neocampione del mondo ha festeggiato tutta la notte, poi ha ricevuto un messaggio da Toto Wolff. Secondo i media britannici, la scuderia ...Dietro il successo di Max Vertappen, campione di F1, c'è anche il suo legame con gli affetti più intimi. Dalla famiglia, fino a Kelly Piquet ...