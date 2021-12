Katia Ricciarelli e la dichiarazione inaspettata: “Mi sposo quando esco da Grande Fratello Vip (Di martedì 14 dicembre 2021) “quando esco dal Grande Fratello, forse, mi sposo”. Parola di Katia Ricciarelli, 75 anni e il sogno di salire ancora una volta sull’altare con il vestito bianco. Lei, una delle voci liriche più belle d’Italia, da più di tre mesi è rinchiusa all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. Ed è lì che è avvenuta la rivelazione. “Questa persona mi ha chiesto di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me (…) Dopo questa esperienza, mi fa paura dire che resterò da sola. Credo che sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero proprio di non sbagliare ancora. C’è sempre una cosa che spunta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “dal, forse, mi”. Parola di, 75 anni e il sogno di salire ancora una volta sull’altare con il vestito bianco. Lei, una delle voci liriche più belle d’Italia, da più di tre mesi è rinchiusa all’interno della Casa del “Vip”. Ed è lì che è avvenuta la rivelazione. “Questa persona mi ha chiesto di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me (…) Dopo questa esperienza, mi fa paura dire che resterò da sola. Credo che sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero proprio di non sbagliare ancora. C’è sempre una cosa che spunta ...

