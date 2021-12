Katia Ricciarelli annuncia le nozze | chi è il suo fidanzato

Leggi su ck12

(Di martedì 14 dicembre 2021), dopo il Grande Fratello Vip si sposerà, la cantante spera di non sbagliarsi ancora una volta, la confessione è stata fatta proprio a Carmen Russo, la showgirl è stata chiamata al confessionale proprio da Alfonso Signorini. Carmen Russo ha dichiarato che la cantante è innamorata di un’altra persona, la stessa concorrente ha dichiarato di non voler sbagliare ancora, si da sempre un’altra possibilità nella vita, in questo modo ha lasciato tutti senza parole., lo sfogo con Carmen Russo, dopo il GF Vip si sposa (Screenshot)Dopo esser chiamata in confessionale da Alfonso Signorini,ha confessato che si è conosciuta con il suomolto tempo fa in Puglia, nel corso della puntata di “Mattino 5” ...