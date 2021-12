Juventus: Vlahovic non tramonta, ma spunta il nuovo obiettivo italiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vlahovic alla Juventus già a gennaio: è questo il sogno della dirigenza bianconera in vista dell’imminente sessione invernale. Un sogno difficile da mettere in atto soprattutto per le eccessive richiesta della Viola Vlahovic resta il primo obiettivo del mercato di gennaio della Juventus. L’attaccante della Fiorentina potrebbe lasciare la Viola di fronte a una super Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)allagià a gennaio: è questo il sogno della dirigenza bianconera in vista dell’imminente sessione invernale. Un sogno difficile da mettere in atto soprattutto per le eccessive richiesta della Violaresta il primodel mercato di gennaio della. L’attaccante della Fiorentina potrebbe lasciare la Viola di fronte a una super Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

