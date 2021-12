Juventus | rinnovo Dybala | l’agente è a Torino La firma entro Natale

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lapuntano ildi contratto.dell’argentino è in Italia e lapuò arrivare prima diCome riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport Jorge Antun, procuratore di Paulo, è sbarcato ae questo significa che ildel numero 10 argentino con laè vicinissimo ad essereto. Antun è tornato aper chiudere e non per trattare: lui e la dirigenza bianco- nera (in particolare Federico Cherubini, responsabile del mercato) sono stati in costante con- tatto in questi mesi e hanno trovato l’accordo su tutto. L’infortunio non cambia i piani del club, che ha deciso da tempo di fare della Joya l’uomo simbolo della ...

Advertising

capuanogio : ?? L'agente di #Dybala sbarcato a Torino per la firma sul rinnovo di contratto dell'argentino. C'è l'accordo su tut… - Gazzetta_it : Dybala: 'Il rinnovo può aspettare, la società ha altre cose da risolvere' - MondoBN : JUVENTUS, Rinnovo Dybala: la firma è sempre più v - CalcioNews24 : La firma sul contratto di #Dybala sta per arrivare - gilnar76 : Dybala, Antun è a Torino: rinnovo prima di Natale. Più segna più guadagna #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rinnovo

Il calciomercatoè sempre rovente. Tra possibili colpi e grandi cessioni, ecco il punto della situazione nella diretta Twitch della CMIT TVAnche per quanto riguarda laè sempre calciomercato. Tra una possibile grande cessione e i nuovi colpi dei bianconeri tra gennaio e la prossima estate, ecco il punto della situazione fatto nella diretta Twitch della CMIT ...... mentre l'Inter dovrà documentare le procedure dicon Handanovic , la Roma il prestito di Kalinic, il Milan l'acquisto di Rebic, lae il Barcellona la cessione di Pjanic dall'una all'...2021 da dimenticare per la Joya, alle prese con tantissimi infortuni. In questa stagione, già tre stop muscolari. Il prolungamento del contratto slitta.Come riporta Gazzetta, l'agente di Dybala, Antun è tornato a Torino per chiudere e non per trattare: lui e la dirigenza bianconera sono stati in costante contatto in questi mesi ...