Juventus, ora è ufficiale: il caso è stato archiviato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Juventus può tirare un sospiro di sollievo; è ufficiale l'archiviazione del caso che vedeva coinvolta la squadra bianconera. Juventus (Getty Images)Il sorteggio di Champions League, con la sfida al Villarreal, la preparazione al match di campionato contro il Bologna, gli esami strumentali di Dybala. La Juventus pensa al campionato con uno sguardo all'Europa e tira un sospiro di sollievo per le condizioni del suo numero dieci. Per quanto riguarda il mercato, la società vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri con, almeno, due obiettivi: il centrocampista e l'attaccante, ruoli in cui la Juventus sta mostrando più di qualche limite. Non solo le trattative per rinforzare la rosa; la dirigenza bianconera è coinvolta anche nell'inchiesta giudiziaria per il presunto reato di ...

