Juventus, obiettivo Luis Alberto: nasce idea di scambio con Arthur alla Lazio (Di martedì 14 dicembre 2021) Juventus e Lazio non stanno vivendo una prima parte di stagione molto tranquilla tra risultati deludenti rispetto alle attese e calciatori che non riescono a trovare la loro dimensione all’interno della squadra. Tra i principali scontenti ci sono Arthur e Luis Alberto che, stando a quanto riportato da SportMediaset, potrebbero cambiare maglia nella sessione invernale di calciomercato. I due club, infatti, starebbero valutando la possibilità di uno scambio, ma c’è da scogliere il nodo legato alle valutazioni. Arthur ha un costo di circa 60 milioni di euro, ovvero 20 in più di quello dello spagnolo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021)non stanno vivendo una prima parte di stagione molto tranquilla tra risultati deludenti rispetto alle attese e calciatori che non riescono a trovare la loro dimensione all’interno della squadra. Tra i principali scontenti ci sonoche, stando a quanto riportato da SportMediaset, potrebbero cambiare maglia nella sessione invernale di calciomercato. I due club, infatti, starebbero valutando la possibilità di uno, ma c’è da scogliere il nodo legato alle valutazioni.ha un costo di circa 60 milioni di euro, ovvero 20 in più di quello dello spagnolo. SportFace.

