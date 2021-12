Juventus | novità per la sfida con il Villarreal | ecco cosa bisogna sapere

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 14 dicembre 2021) La, agli ottavi di finale, sfiderà iltutte le informazioni cheper il match di Champions.(Getty Images)Nella giornata di ieri ci sono stati i sorteggi di Champions League, destinati a passare alla storia. Due gli errori clamorosi: la pallina del Manchester United nell’urna del(squadre che si erano affrontate già nel girone) e nel piatto dell’Atletico Madrid, invece della pallina dei Red Devils, è finita quella del Liverpool in quello che sarebbe stato un altro accoppiamento impossibile. La UEFA, da questa vicenda, non ne esce bene e rischia di subire altri terremoti; il Real Madrid, infatti, ha intenzione di agire per vie legali. Il motivo riguarda un sorteggio, contro il Benfica, secondo le Merengues da ...