Juventus | novità importante per il club | tifosi soddisfatti

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 14 dicembre 2021) Campo, mercato, inchiesta giudiziaria ma anche unaannunciata dalla. Isono entusiasti.(Lapresse)Laè al lavoro per preparare la sfida di campionato, contro il Bologna, in programma sabato alle 18.00. Un match fondamentale per i bianconeri obbligati a vincere per provare ad avere ancora qualche speranza di chiudere la stagione al quarto posto. Non solo la Serie A; i ragazzi di Allegri, nelle giornata di ieri, hanno scoperto l’avversario da affrontare negli ottavi di Champions League. Bonucci e compagni sfideranno il Villarreal in un doppio confronto dalle mille insidie. La squadra pensa al campo, la società al mercato; la dirigenza bianconera, in vista del mercato di gennaio, vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Due ...