Juventus, Moggi dopo il Venezia: “Poco da sognare, non basta per il quarto posto” (Di martedì 14 dicembre 2021) Luciano Moggi ha commentato il rendimento recente della Juventus, scrivendo i propri pensieri per le colonne del quotidiano ‘Libero’. L’ex presidente della compagine torinese ha criticato duramente i bianconeri, rei di non esser andati oltre il pareggio contro il Venezia, partita rilevante in ottica rincorsa al quarto posto, zona Champions League. dopo un inizio di stagione non certamente facile, gli uomini di Massimiliano Allegri avevano cambiato rotta e inanellato risultati positivi; questo prima però di un nuovo crollo, quasi verticale in campionato, con la difficoltà a siglare reti come punto critico. Di seguito le considerazioni di Moggi: “La Juventus ha Poco da sognare; va in vantaggio a Venezia, ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Lucianoha commentato il rendimento recente della, scrivendo i propri pensieri per le colonne del quotidiano ‘Libero’. L’ex presidente della compagine torinese ha criticato duramente i bianconeri, rei di non esser andati oltre il pareggio contro il, partita rilevante in ottica rincorsa al, zona Champions League.un inizio di stagione non certamente facile, gli uomini di Massimiliano Allegri avevano cambiato rotta e inanellato risultati positivi; questo prima però di un nuovo crollo, quasi verticale in campionato, con la difficoltà a siglare reti come punto critico. Di seguito le considerazioni di: “Lahada; va in vantaggio a, ...

