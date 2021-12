Juventus-Lazio, si lavora ad uno scambio pazzo: i bianconeri fiutano l’affare (Di martedì 14 dicembre 2021) Si avvicina la sessione di calciomercat invernale. Due squadre che hanno bisogno di innesti sono sicuramente Juventus e Lazio, reduci da un periodo troppo altalenante tra Serie A e Europa. Si tratta di compagini competitive ed in grado di togliersi tante soddisfazioni nella seconda parte di stagione. Sul fronte mercato la Juventus ha incontrato l’agente Mino Raiola per chiudere qualche operazione in entrata e in uscita. Nelle ultime ore è circolata una voce che ha infiammato il mercato. Lazio e Juventus sarebbero in contatto per uno scambio veramente pazzo. Arthur non rientra più nei piani di Allegri, notizia confermata anche dall’agente dell’ex Barcellona. La Juventus ha bisogno di un calciatore di qualità e avrebbe messo nel mirino Luis Alberto. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 dicembre 2021) Si avvicina la sessione di calciomercat invernale. Due squadre che hanno bisogno di innesti sono sicuramente, reduci da un periodo troppo altalenante tra Serie A e Europa. Si tratta di compagini competitive ed in grado di togliersi tante soddisfazioni nella seconda parte di stagione. Sul fronte mercato laha incontrato l’agente Mino Raiola per chiudere qualche operazione in entrata e in uscita. Nelle ultime ore è circolata una voce che ha infiammato il mercato.sarebbero in contatto per unoveramente. Arthur non rientra più nei piani di Allegri, notizia confermata anche dall’agente dell’ex Barcellona. Laha bisogno di un calciatore di qualità e avrebbe messo nel mirino Luis Alberto. La ...

