Juventus, incontro Nedved-Raiola: tutti i nomi sondati sul mercato (Di martedì 14 dicembre 2021) La Juventus è una squadra in grado di lottare per importanti obiettivi tra campionato e Champions League, ma il rendimento è stato frenato da troppi passi falsi. La situazione in Serie A non è delle migliori, in particolar modo nell’ultima sfida è arrivato solo un pareggio contro il Venezia. La squadra di Massimiliano Allegri ha perso tantissimi punti contro le piccole e rischia di fallire anche la qualificazione in Champions League. Sarà fondamentale il mercato di gennaio. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante e hanno avviato i contatti con Wanda Nara per Mauro Icardi del Psg. E’ andato in scena un incontro tra Pavel Nedved e l’agente Mino Raiola. Tra gli assistiti Luca Pellegrini, reduce da buone partite ma che potrebbe lasciare i bianconeri in caso di nuovo acquisto, Moise Kean che ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 dicembre 2021) Laè una squadra in grado di lottare per importanti obiettivi tra campionato e Champions League, ma il rendimento è stato frenato da troppi passi falsi. La situazione in Serie A non è delle migliori, in particolar modo nell’ultima sfida è arrivato solo un pareggio contro il Venezia. La squadra di Massimiliano Allegri ha perso tantissimi punti contro le piccole e rischia di fallire anche la qualificazione in Champions League. Sarà fondamentale ildi gennaio. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante e hanno avviato i contatti con Wanda Nara per Mauro Icardi del Psg. E’ andato in scena untra Pavele l’agente Mino. Tra gli assistiti Luca Pellegrini, reduce da buone partite ma che potrebbe lasciare i bianconeri in caso di nuovo acquisto, Moise Kean che ...

Advertising

Gazzetta_it : Nedved e Raiola a cena insieme a Torino: i nomi di mercato sul tavolo - Gazzetta_it : Calafiori, Wijndal e... I nomi sul tavolo di Nedved e Raiola. Occhio a un big - romeoagresti : L’incontro di oggi tra la #Juventus e l’entourage di #Ramsey è servito per valutare la situazione e, soprattutto, i… - calciomercatoit : ??CMIT TV | ????#Juventus, il giornalista @AntBarilla: “#Vlahovic a gennaio quasi impossibile, #Icardi un punto inte… - _Sport_Calcio_ : Juve-Dybala, fatta per il rinnovo ?? Milan, 3 nomi per sostituire Kjaer ?? Caso Haaland: incontro Laporta-Raiola a T… -