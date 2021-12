Juventus, il rinnovo di Dybala è in stand by per due motivi (Di martedì 14 dicembre 2021) Il rinnovo di Dybala potrebbe entrare concretamente nel vivo prima di Natale. La Juventus potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per trovare l’accordo entro il 2021. Occhio, per, al doppio retroscena Dybala rinnoverà con la Juventus: è questo ciò che trapela in maniera decisa e ferma dall’ambienta bianconero. La Joya avrebbe già raggiunto un accordo totale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 dicembre 2021) Ildipotrebbe entrare concretamente nel vivo prima di Natale. Lapotrebbe spingere il piede sull’acceleratore per trovare l’accordo entro il 2021. Occhio, per, al doppio retroscenarinnoverà con la: è questo ciò che trapela in maniera decisa e ferma dall’ambienta bianconero. La Joya avrebbe già raggiunto un accordo totale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

