Juventus | esami medici per Dybala | ecco come sta l’argentino

(Di martedì 14 dicembre 2021), dopo il problema fisico accusato contro il Venezia, ha svolto glidel caso. Andiamo a vederesta. Paulo(Getty Images)La, nell’ultimo turno di campionato, non è riuscita ad ottenere la terza vittoria consecutiva. Al Penzo, in casa del Venezia, i bianconeri sono stati fermati sull’uno a uno complicando la rincorsa alla Champions League; il quarto posto dista otto punti ma la sensazione, vedendo le prestazioni, è di una squadra che non riesca mai ad imporre la propria forza nei confronti dell’avversario. Non solo i due punti persi; Allegri, dopo soli dodici minuti di gioco, ha dovuto inserire Kaio Jorge al posto diè stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare; il ...

romeoagresti : #Juventus: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina #Dybala hanno escluso lesioni muscolari e, pertanto, le s… - Mottos18 : RT @romeoagresti: #Juventus: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina #Dybala hanno escluso lesioni muscolari e, pertanto, le sue con… - bianconerodoc10 : RT @mirkonicolino: #Juventus: 'Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo #Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e pe… - davideinno85 : RT @romeoagresti: #Juventus: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina #Dybala hanno escluso lesioni muscolari e, pertanto, le sue con… - GazzettinoL : La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino, si è sottoposto… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus esami

... la Juventus può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Paulo Dybala . Uscito per un problema muscolare a Venezia, l'argentino non ha riportato alcune lesione. "Gli esami cui è ..., nessuna lesione per Paulo Dybala: il comunicato Arrivato al J Medical attorno a mezzogiorno per sottoporsi agli esami strumentali del caso, il vice capitano della Juventus ne è uscito ù ...Dybala, dopo il problema fisico accusato contro il Venezia, ha svolto gli esami del caso. Andiamo a vedere come sta l'argentino.