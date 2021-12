Juventus | Dybala | «Sogni? Champions con la Juve e Mondiale con la Nazionale»

Advertising

romeoagresti : #Juventus: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina #Dybala hanno escluso lesioni muscolari e, pertanto, le s… - juventusfc : Aggiornamento sulle condizioni di @PauDybala_JR ? - juventusfc : Un pomeriggio con la Joya! ?? @PauDybala_JR risponde alle domande dei nostri #JuniorMember! LIVE ?? su @JuventusTV… - JuvMania : #Dybala: 'Il gol più bello? Sempre dico che è il prossimo, però credo che quello contro l'Inter allo #Juventus Stad… - MoyanoEstefania : RT @juventusfc: Un pomeriggio con la Joya! ?? @PauDybala_JR risponde alle domande dei nostri #JuniorMember! LIVE ?? su @JuventusTV ?? #Jun… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala

ai Junior Reporter: le risposte ai piccoli tifosi bianconeri da parte del numero dieci dellaPauloha risposto alle domande dei Junior Reporter della. Tra le sue risposte anche quella sui sogni del dieci bianconero: tra Champions e Mondiale. Le sue parole: SOGNI - "...Commenta per primo Infortunio e rinnovo? Non solo, per Pauloc'è anche il rapporto con i tifosi dellae oggi, direttamente dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium, l'attaccante bianconero ha risposto ad una serie di domande presentatigli ...L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha risposto oggi alle domande dei Junior Reporter, ovvero i piccoli tifosi bianconeri: “La chiamata della Juventus? È stata una ...La Juventus e Paulo Dybala procedono spediti verso il rinnovo del contratto dell'argentino, in scadenza il 30 giugno del 2022, con l'obiettivo di arriva ...