Juventus, caso Suarez: arriva il comunicato ufficiale FIGC (Di martedì 14 dicembre 2021) La FIGC ha archiviato il caso inerente l'esame d'italiano sostenuto dall'attaccante Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia La FIGC ha archiviato allo stato degli atti l'inchiesta sull'esame di italiano sostenuto da Luis Suarez. La federazione presieduta da Gabriele Gravina ha constatato la mancanza di elementi utili ad accertare una condotta illecita nell'ambito dell'ordinamento federale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

