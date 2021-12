Juventus | arrivano buone notizie | archiviato il caso Suarez

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laè concentrata sul campo ma, inevitabilmente, il pensiero è rivolto anche alle situazioni extra-calcistiche. In attesa di novità sullo scandalo plusvalenze è arrivata una buona notizia sull’esame di: ilè statocome confermato dalla Figc con un comunicato ufficiale. “La Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagine della Procura della Repubblica di Perugia sull’esame del calciatorevolto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dalla competente Autorità Giudiziaria. Dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia, infatti, ...

