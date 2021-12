Juventus, ancora problemi? Nel mirino due operazioni di mercato (Di martedì 14 dicembre 2021) Non finisco i problemi per la Juventus; al club bianconero sono stati chiesti dei documenti per delle operazioni di mercato poco limpide. Agnelli (Getty Images)Campo, mercato e inchiesta giudiziaria; questi i tre fronti che vedono impegnata la Juventus. Per quanto riguarda l’aspetto puramente calcistico, il club è reduce dal pareggio in casa del Venezia. Uno a uno, firmato Morata-Aramu, che ha fatto scivolare i bianconeri al settimo posto e a meno otto dalla zona Champions League. Risultato pesante che rischia di compromettere definitivamente la stagione dei ragazzi di Allegri. Una mano potrebbe arrivare dal mercato di gennaio con la società decisa ad essere grande protagonista. L’obiettivo è quello di regalare al tecnico i rinforzi di cui ha bisogno; nel ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 dicembre 2021) Non finisco iper la; al club bianconero sono stati chiesti dei documenti per delledipoco limpide. Agnelli (Getty Images)Campo,e inchiesta giudiziaria; questi i tre fronti che vedono impegnata la. Per quanto riguarda l’aspetto puramente calcistico, il club è reduce dal pareggio in casa del Venezia. Uno a uno, firmato Morata-Aramu, che ha fatto scivolare i bianconeri al settimo posto e a meno otto dalla zona Champions League. Risultato pesante che rischia di compromettere definitivamente la stagione dei ragazzi di Allegri. Una mano potrebbe arrivare daldi gennaio con la società decisa ad essere grande protagonista. L’obiettivo è quello di regalare al tecnico i rinforzi di cui ha bisogno; nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ancora Juve, è ancora STOP! ... ben servito da Pellegrini, che dimostra ancora una volta di meritare il posto da titolare a ...ripresa cambia la musica e gli uomini guidati da Zanetti approfittano del calo mentale della Juventus ...

Bisoli a ISP: 'Il Cagliari mi ha deluso e per la salvezza è durissima. Le colpe di ' Magari ha concordato con la Juventus un'annata di transizione, in vista del futuro. Solo che in Italia tutti sputiamo verdetti. E poi c'è ancora un girone di ritorno da giocare?". Ritiene che i ...

Kean assente ingiustificato: Juve ancora orfana di Ronaldo Corriere dello Sport Incontro Raiola-Barcellona: Juventus scippata in casa A Torino si è tenuto un incontro tra il noto agente italo-olandese, Mino Raiola, e il presidente del Barcellona, Laporta ...

Juventus, ancora problemi? Nel mirino due operazioni di mercato Non finisco i problemi per la Juventus; al club bianconero sono stati chiesti dei documenti per delle operazioni di mercato poco limpide.

