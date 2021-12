Jolanda De Rienzo attacca Non è l’arena per il servizio sulle giornaliste sportive “procaci” | VIDEO (Di martedì 14 dicembre 2021) Jolanda De Rienzo, giornalista sportiva e conduttrice tv, va all’attacco di Non è l’arena per un servizio andato in onda la scorsa settimana in cui si parlava di sessismo nel mondo del calcio in relazione a quanto accaduto a Greta Beccaglia, molestata sessualmente all’esterno dello stadio dell’Empoli. Nel contenuto veniva tracciato un parallelismo tra la bellezza fisica di alcune giornaliste e il loro ruolo nelle trasmissioni televisive, semplificando il collegamento e rischiando di svilire la professionalità delle colleghe. Al termine del servizio, la giornalista di La7 Myrta Merlino ha dichiarato: “Noi non siamo perfette. E’ sbagliatissimo che le donne accettino quello stereotipo. E’ sbagliato che le donne, per stare nel mondo del calcio, accettino che bisogna essere belle, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)De, giornalista sportiva e conduttrice tv, va all’attacco di Non èper unandato in onda la scorsa settimana in cui si parlava di sessismo nel mondo del calcio in relazione a quanto accaduto a Greta Beccaglia, molestata sessualmente all’esterno dello stadio dell’Empoli. Nel contenuto veniva tracciato un parallelismo tra la bellezza fisica di alcunee il loro ruolo nelle trasmissioni televisive, semplificando il collegamento e rischiando di svilire la professionalità delle colleghe. Al termine del, la giornalista di La7 Myrta Merlino ha dichiarato: “Noi non siamo perfette. E’ sbagliatissimo che le donne accettino quello stereotipo. E’ sbagliato che le donne, per stare nel mondo del calcio, accettino che bisogna essere belle, ...

