Jenny, uccisa a 27 anni: trovato morto in un casolare il presunto omicida (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato trovato morto in un casolare l'uomo sospettato di essere l' omicida di Giovanna 'Jenny' Cantarero . La ragazza, 27 anni, era stata uccisa nella tarda serata di venerdì scorso a Misterbianco (... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) È statoin unl'uomo sospettato di essere l'di Giovanna '' Cantarero . La ragazza, 27, era statanella tarda serata di venerdì scorso a Misterbianco (...

Advertising

mister_ricci : RT @Agenzia_Ansa: E' stato trovato morto in un casolare abbandonato il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'E' stato trovato morto in un casolare abbandonato il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna '… - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto in un casolare abbandonato il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantare… - GDS_it : Trovato morto il trentenne ricercato per l'omicidio di #jenny Cantarero, la giovane mamma uccisa a #Misterbianco: l… - simcopter : RT @rtl1025: ?? È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di #Catania il 30enne sospettato del #femminicidio… -