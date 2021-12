Jenny Cantarero, trovato morto in un casolare l'uomo sospettato di averla uccisa (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 dicembre 2021) È statoin unabbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30ennedel femminicidio di Giovanna ', la 27ennea colpi di...

cjmimun : E' stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del femmi… - ereike05 : RT @ore14rai2: ?? È caccia al killer di Jenny Cantarero, uccisa venerdì sera a colpi di pistola fuori dal panificio dove lavorava a Misterbi… - RaiDue : RT @ore14rai2: ?? È caccia al killer di Jenny Cantarero, uccisa venerdì sera a colpi di pistola fuori dal panificio dove lavorava a Misterbi… - HiPeople_21 : Omicidio di Jenny Cantarero, una telecamera ha ripreso l'assassino in fuga: ricerche in corso - CataniaToday… - infoitinterno : Jenny Cantarero, una telecamera ha ripreso l'assassino: cosa sappiamo -