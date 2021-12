“James Bond non binario? È possibile”, parola della produttrice Barbara Broccoli (Di martedì 14 dicembre 2021) No Time to Die, 25esimo capitolo della saga dedicata a James Bond, è arrivato nelle sale a settembre e ha decisamente conquistato il pubblico, incassando oltre 770milioni di dollari in tutto il mondo. E, a meno di tre mesi dall’uscita, la produttrice della saga Barbara Broccoli, ha fatto un annuncio che ha reso felici molti tra i fan di Bond, ipotizzando che il noto 007 possa essere in futuro non binario. Vi raccomandiamo... Agente 007 - La spia che mi amava: tutto sul decimo film di James Bond “Chissà, penso sia una possibilità, non trovate? Dobbiamo solo trovare l’attore giusto”, ha dichiarato Broccoli nel corso di ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) No Time to Die, 25esimo capitolosaga dedicata a, è arrivato nelle sale a settembre e ha decisamente conquistato il pubblico, incassando oltre 770milioni di dollari in tutto il mondo. E, a meno di tre mesi dall’uscita, lasaga, ha fatto un annuncio che ha reso felici molti tra i fan di, ipotizzando che il noto 007 possa essere in futuro non. Vi raccomandiamo... Agente 007 - La spia che mi amava: tutto sul decimo film di“Chissà, penso sia una possibilità, non trovate? Dobbiamo solo trovare l’attore giusto”, ha dichiaratonel corso di ...

irishxever : @cosipegioco ma a che serve? je facessero fare James Bond, algido e donnaiolo, senza espressioni facciali, perché allora sì. - LadyLau25624377 : @kalibiro Tienilo pure, così vedrai il cambiamento tra 7 o 8 anni. Ti sembrerà incredibile, ma mio figlio la scorsa… - Skittygoa : Di solito a questo punto entra in scena James Bond - NethipEdien2000 : RT @gayit: James Bond non binario, la produttrice apre alla svolta futura - infoitscienza : “James Bond non binario? È possibile”, parola della produttrice Barbara Broccoli -