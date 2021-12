(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Alla vigilia della gara di Coppa Italia con il, Vincenzoè intervenuto ai canali ufficiali della società viola. Il tecnico dellaha parlato del momento positivo che sta attraversando la sua formazione e dell’imminente confronto con laallenata da Fabio Caserta. Momento positivo – “Si rimane con i piedi per terra in maniera naturale perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo solo centrato tre risultati importanti che volevamo. Abbiamo reagito soprattutto alla sconfitta di Empoli che ancora brucia. Abbiamo reagito bene, ma sappiamo che è ancora lunga e difficile. Domani abbiamo l’impegno importante di Coppa Italia colda onorare, poi le ultime due gare di campionato dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili“. Coppa ...

Advertising

anteprima24 : ** #Italiano: '#Benevento squadra forte ma la #Fiorentina vuole passare il turno' ** - infoitsport : Fiorentina, Italiano: “Benevento insidioso, in campo i migliori” - infoitsport : Gentile: “Italiano tiene in considerazione anche noi giovani. Il Benevento gioca molto bene” |… - MCalcioNews : Verso Fiorentina-Benevento, I Convocati di Italiano - CalcioPillole : #Fiorentina, le parole di #VincenzoItaliano alla vigilia della sfida contro il #Benevento di #CoppaItalia, insidios… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Benevento

. Ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina il tecnico Vincenzoche ha presentato così il match di domani in programma al Franchi per i sedicesimi di Coppa Italia: 'Non ...Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro ilVincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali viola. PIEDI PER TERRA - "Come ...L’ultimo k.o. degli uomini di Andreazzoli è arrivato lo scorso 22 novembre proprio contro i gialloblù. Ora si affronteranno nel secondo turno di Coppa Italia, la vincente sfiderà l’Inter agli ottavi d ...Sono 24 i calciatori convocati da Caserta per la sfida contro la Fiorentina di Coppa Italia. Rispetto alla sfida contro la Ternana in campionato torna a disposizione Tello a centrocampo, mentre sono..