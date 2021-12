Italia, Mancini: "Playoff? Dobbiamo essere forti e reagire, siamo bravi in questo" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Serata di premiazione per Roberto Mancini , intervenuto ai Gazzetta Sports Award dove ha ricevuto il riconoscimento come 'squadra dell'anno'. Fin troppo chiaro il riferimento alla sua nazionale, che la scorsa estate ha conquistato l'Europeo nella notte di ... Leggi su sport.sky (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Serata di premiazione per Roberto, intervenuto ai Gazzetta Sports Award dove ha ricevuto il riconoscimento come 'squadra dell'anno'. Fin troppo chiaro il riferimento alla sua nazionale, che la scorsa estate ha conquistato l'Europeo nella notte di ...

Advertising

SkySport : Italia, Mancini: 'Playoff? Dobbiamo essere forti e reagire, siamo bravi in questo' #SkySport #Italia #Mancini - sportli26181512 : Italia, Mancini: 'Playoff? Dobbiamo essere forti e reagire, siamo bravi in questo': Il commissario tecnico premiato… - cmercatoweb : #Italia, il ct #Mancini celebra la vittoria a Euro 2020 e 'spera' di portare gli azzurri in #Qatar - Daniele20052013 : Italia, Mancini: «Orgogliosi di Euro 2020. Spareggi? Abbiamo fiducia» - 100x100Napoli : Il ct #Mancini parla dell'#Italia e dice la sua sul sorteggio del #Napoli. -