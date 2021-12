Istat: nel 2021 12.500 nuovi nati in meno in Italia (Di martedì 14 dicembre 2021) Nei primi nove mesi di quest'anno le nascite sono già 12 mila e 500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo l'anno precedente. Lo rileva ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) Nei primi nove mesi di quest'anno le nascite sono già 12 mila e 500 inrispetto allo stesso periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo l'anno precedente. Lo rileva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Istat, 500mila occupati in più nel terzo trimestre rispetto al 2020. Il tasso di occupazione sale al 58,4% mentre i… - Agenzia_Ansa : Il Covid svuota le culle: nei primi nove mesi di quest'anno 12.500 nuovi nati in meno in Italia rispetto allo stess… - repubblica : Istat: la denatalita' piu' alta di sempre con 15mila nascite in meno nel 2020 e gia' 12.500 nel 2021 - AnnickQuemper : RT @crlggg: Istat, record denatalità: 15mila nascite in meno nel 2020. E già 12.500 nel 2021 - Michael57307274 : RT @Agenzia_Ansa: Il Covid svuota le culle: nei primi nove mesi di quest'anno 12.500 nuovi nati in meno in Italia rispetto allo stesso peri… -