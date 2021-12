Istat, in Italia la pandemia accentua il calo di nascite: 1,17 figli a donna, mai così pochi (Di martedì 14 dicembre 2021) Il numero medio di figli delle donne di cittadinanza Italiana nel 2020 è stato pari a 1,17. Si tratta del numero più basso di sempre. E’ quanto emerge da un rapporto dell’Istat. Dal 2008 le nascite... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 dicembre 2021) Il numero medio didelle donne di cittadinanzana nel 2020 è stato pari a 1,17. Si tratta del numero più basso di sempre. E’ quanto emerge da un rapporto dell’. Dal 2008 le...

Advertising

MediasetTgcom24 : Istat: 12.500 nuovi nati in meno in Italia nel 2021 #istat - 80nostalgia_ : RT @classcnbc: +++#BREAKING, #Istat: Nel 2020, nuovo record negativo per le nascite in #Italia????: -15mila in 1 anno (-3,6% sul 2019, -30%… - BasicLifeSupp : Natalità. Anche nel 2021 prosegue calo nascite in Italia. E anche gli immigrati residenti fanno meno figli. Il rapp… - palermomaniait : Istat, nuovo minimo storico delle nascite: 12.500 in meno in Italia nel 2021 - - telodogratis : Istat: il Covid svuota le culle, 12.500 nuovi nati in meno in Italia nel 2021 -