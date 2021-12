Istat, in Italia la pandemia accentua il calo di nascite: 1,17 figli a donna, mai così pochi (Di martedì 14 dicembre 2021) Il numero medio di figli delle donne di cittadinanza Italiana nel 2020 è stato pari a 1,17. Si tratta del numero più basso di sempre. E' quanto emerge da un rapporto dell'Istat. Dal 2008 le nascite ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 dicembre 2021) Il numero medio didelle donne di cittadinanzana nel 2020 è stato pari a 1,17. Si tratta del numero più basso di sempre. E' quanto emerge da un rapporto dell'. Dal 2008 le...

Advertising

MediasetTgcom24 : Istat: 12.500 nuovi nati in meno in Italia nel 2021 #istat - strugimento : RT @minguzzi: In un anno di #smartworking 'all'italiana', record assoluto di produttività dopo decenni di fermo. Vostro onore non ho altro… - giomareliguria : RT @AE_Italia: I consumi della carne di coniglio sono in calo in Italia: i dati Istat sulle macellazioni industriali mettono in evidenza un… - Agenpress : Istat. Nel 2021, 12.500 nuovi nati in meno in Italia. In media si diventa madri a 31,4 anni. 1,17 figli a donna… - Eddie77C : Il tasso di sostituzione demografica è 2,1 figli per donna, 1,17 è un dato drammatico. Non è solo colpa della… -