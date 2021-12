Istat, con la pandemia mai così pochi nati: 15 mila in meno nel 2020. «Entro fine anno meno di 59 milioni in Italia» (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell’anno in cui è scoppiata la pandemia di Coronavirus, in Italia il calo della natalità ha raggiunto il nuovo record di 15 mila nascite in meno. Un trend che secondo il report dell’Istat è andato avanti anche nel 2021, quando i dati provvisori dei primi nove mesi dell’anno hanno registrato un calo di 12.500 nascite in meno, il doppio rispetto a quanto avvenuto nello stesso periodo dell’anno precedente. Gli effetti negativi della pandemia, spiega l’Istat, sono stati particolarmente evidenti a gennaio 2021, quando c’è stato il maggior calo di sempre, cioè quasi 5 mila nati in meno ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell’in cui è scoppiata ladi Coronavirus, inil calo della natalità ha raggiunto il nuovo record di 15nascite in. Un trend che secondo il report dell’è andato avanti anche nel 2021, quando i dati provvisori dei primi nove mesi dell’registrato un calo di 12.500 nascite in, il doppio rispetto a quanto avvenuto nello stesso periodo dell’precedente. Gli effetti negativi della, spiega l’, sono stati particolarmente evidenti a gennaio 2021, quando c’è stato il maggior calo di sempre, cioè quasi 5in...

