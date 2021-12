Isahia Scott | “Sono fiero del mio periodo in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 dicembre 2021) La carriera in nel main roster in WWE, di Isaiah “Swerve”non è durata molto. Dopo un paio di anni ad NXT ha trovato i suoi primi successi dello show nero e oro come leader della sua nuova stable gli Hit Row, riuscendo anche ad ottenere un run come North American Champion. Dopo il suo debutto insieme al suo team a Smackdown tutto sembrava pronto per un loro eventuale push, ma la cosa non è mai diventata realtà e al contrario, dopo qualche settimana,è stato licenziato lo scorso novembre insieme ad Ashante “Thee” Adonis e Top Dolla (mentre B-Fab aveva lasciato la compagnia poco prima). Ora ad un mese dal suo licenziamentoè tornato a parlare del suocon la WWE. Un grande traguardo Durante il suo primo podcast “Swerve City”, l’ex membro degli Hit Row ha parlato del suo licenziamento ...