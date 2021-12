Intercettazioni Open | la giunta vota a favore di Renzi Trionfa l’asse centrodestra-Italia Viva | solo 2 contrari M5s-Pd | non ci hanno messo in condizione di decidere

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laper le immunità del Senato ha approvato la relazione della senatrice Fiammetta Modena (Forza) che nella seduta del 16 novembre aveva concluso per “l’opportunità che laproponga almblea la proposizione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale” rispetto al caso. Asi è espresso tutto ilinsieme a, mentre Pd e Movimento 5 stelle si sono astenuti sostenendo di non essere stati messi nelle condizioni di studiare il dossier.soltanto in due, l’ex M5s Gregorio De Falco (ora nel gruppo Misto) e il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso. Il 7 ottobre ...

Advertising

galeomirka : RT @al61101990: Open, melina al Senato su Renzi. Slitta il voto sulle intercettazioni - Rodica17957578 : RT @Patty66509580: Fondazione Open, melina al Senato su Renzi. Slitta alla prossima settimana il voto sulle intercettazioni del leader di I… - Loredan23086243 : RT @al61101990: Open, melina al Senato su Renzi. Slitta il voto sulle intercettazioni - 7marj : RT @al61101990: Open, melina al Senato su Renzi. Slitta il voto sulle intercettazioni - al61101990 : Open, melina al Senato su Renzi. Slitta il voto sulle intercettazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Intercettazioni Open

LA NOTIZIA

... ledendo la reputazione degli indagati, come avvenuto nel caso Renzi/. Per Costa "Il ...al centro la giustizia Per Spangher "occorre trovare uno strumento di stralcio come lea ...Ma la giunta non dovrà occuparsi solo di. Tra le questioni urgenti spicca anche quella per l'assegnazione del seggio vacante al Senato dopo la decadenza di Adriano Cario . Un caso per il quale ...La giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha approvato la relazione di Fiammetta Modena (Forza Italia) sul conflitto di attribuzione a proposito del caso Open, che coinvolge Matteo Renzi, i ...La Giunta per le immunità del Senato ha approvato la relazione della senatrice Fiammetta Modena (Forza Italia) che nella seduta del 16 novembre aveva concluso per “l’opportunità che la Giunta proponga ...