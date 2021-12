Instagram si scusa dopo che il NYT ha raccontato la storia dell’account @metaverse bloccato (Di martedì 14 dicembre 2021) Lei era Metaverso su Instagram prima che Meta esistesse eppure il suo account è comunque stato bloccato. Stiamo parlando di Thea-Mai Baumann, artista australiana bloccata con la seguente motivazione: «Aver fatto finta di essere qualcun altro». Solo dopo un mese di blocco Instagram le ha restituito l’account, scusandosi per l’errore commesso. Il blocco è stato notificato appena cinque giorni dopo che Facebook ha annunciato il nuovo nome, Meta. A riferire per primo questa storia è stato il New York Times, che ha anche chiesto a Instagram se il problema fosse legato al rebranding, non ricevendo però conferma o smentita in merito. LEGGI ANCHE >>> La storia della streamer di Twitch molestata solo per il suo nickname @SquidGame Si ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 dicembre 2021) Lei era Metaverso suprima che Meta esistesse eppure il suo account è comunque stato. Stiamo parlando di Thea-Mai Baumann, artista australiana bloccata con la seguente motivazione: «Aver fatto finta di essere qualcun altro». Soloun mese di bloccole ha restituito l’account,ndosi per l’errore commesso. Il blocco è stato notificato appena cinque giorniche Facebook ha annunciato il nuovo nome, Meta. A riferire per primo questaè stato il New York Times, che ha anche chiesto ase il problema fosse legato al rebranding, non ricevendo però conferma o smentita in merito. LEGGI ANCHE >>> Ladella streamer di Twitch molestata solo per il suo nickname @SquidGame Si ...

