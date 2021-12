Insegnanti lottano per vincere soldi per le loro classi: lo squallido gioco negli Stati Uniti (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato definito una sorta di Squid Game per Insegnanti. Dieci docenti in ginocchio in mezzo al ghiaccio per cercare di agguantare quante più banconote possibili per poter acquistare materiale scolastico per le loro classi. È la contestata... Leggi su today (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato definito una sorta di Squid Game per. Dieci docenti in ginocchio in mezzo al ghiaccio per cercare di agguantare quante più banconote possibili per poter acquistare materiale scolastico per le. È la contestata...

Advertising

RedaFree_it : ?? Insegnanti lottano per 5000 dollari, in uno #SquidGame all'americana ?? Polemiche in rete, i dettagli - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Insegnanti che lottano per racimolare quanti più dollari possibili dei 5 mila in palio per poi spenderli per le loro… - intheunion2020 : ???? Insegnanti che lottano per racimolare quanti più dollari possibili dei 5 mila in palio per poi spenderli per le… -