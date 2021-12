Infortunio Dybala, la Juve rischia di riaverlo solo nel 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Infortunio Dybala: cosa filtra dalla Continassa sul recupero dell’argentino. Le ultime notizie da casa Juventus Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari per Paulo Dybala. L’attaccante argentino scongiura così un lungo stop, ma il suo 2021 potrebbe essere già finito. Come riportato da Sky Sport, infatti, nei prossimi giorni il numero 10 della Juventus sarà tenuto a riposo e farà terapie. Salterà sicuramente la trasferta di Bologna e con ogni probabilità non sarà rischiato nell’ultima partita del 2021 contro il Cagliari. Possibile ritorno, dunque, direttamente a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021): cosa filtra dalla Continassa sul recupero dell’argentino. Le ultime notizie da casantus Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari per Paulo. L’attaccante argentino scongiura così un lungo stop, ma il suo 2021 potrebbe essere già finito. Come riportato da Sky Sport, infatti, nei prossimi giorni il numero 10 dellantus sarà tenuto a riposo e farà terapie. Salterà sicuramente la trasferta di Bologna e con ogni probabilità non saràto nell’ultima partita del 2021 contro il Cagliari. Possibile ritorno, dunque, direttamente a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

