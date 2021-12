Industria, il Nord sul piede di guerra: "Auto green? A rischio 70mila posti" (Di martedì 14 dicembre 2021) Le associazioni Industriali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto non ci stanno alla sospensione della produzione di motori a benzina e diesel entro il 2035. La decisione del governo di accettare questa data è del tutto "sconcertante", scrive La Stampa, riportando il malcontento dell'intera filiera dell'Auto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 14 dicembre 2021) Le associazionili di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto non ci stanno alla sospensione della produzione di motori a benzina e diesel entro il 2035. La decisione del governo di accettare questa data è del tutto "sconcertante", scrive La Stampa, riportando il malcontento dell'intera filiera dell'. Segui su affaritaliani.it

