Indo-Pacifico | Blinken alla Cina | fermi le “azioni aggressive” Il video

Ultime Notizie dalla rete : Indo Pacifico

Giacarta, 14 dic 11:09 - Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha incontrato l'omologa indonesiana Retno Marsudi nel corso della sua visita ufficiale in Indonesia,...Viaggio del segretario di Stato americano Antony Blinken nella regione dell'; una visita importante tra Indonesia, Malesia e Thailandia, un palcoscenico chiave per la rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina; l'amministrazione Biden sta cercando di rafforzare i ...(LaPresse) Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken si è recato a Giacarta, in Indonesia, per incontrare la ministra degli Esteri Retno Marsudi. Blinken si trova nel Paese come primo step de ...Martedì, 14 dicembre 2021 Home > aiTv > Indo-Pacifico, Blinken alla Cina: fermi le "azioni aggressive" Roma, 14 dic. (askanews) - Viaggio del segretario di Stato americano Antony Blinken nella regione ...