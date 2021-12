Incubo sfratti da gennaio | fondo da 1 | 3 milioni per frenare l' effetto Covid La Regione ha previsto 2 500 euro di contributi per ogni

(Di martedì 14 dicembre 2021) ANCONA - Datorna l': di proroga in proroga si è arrivati al termine massimo, quello del 31 dicembre oltre il quale non si potrà attendere oltre. Dal primo2022, dunque, ...

Advertising

AdornatoAntonio : RT @valeriorenzi: Roma: dopo il Covid incubo sfratti, dal 1 gennaio 4.000 esecutivi. E il Comune è senza un piano - smallyesbigno : RT @valeriorenzi: Roma: dopo il Covid incubo sfratti, dal 1 gennaio 4.000 esecutivi. E il Comune è senza un piano - peeyonkou : RT @squopellediluna: Sono oltre 4.000 gli sfratti che diventeranno esecutivi nel giro di poche settimane, mentre già da almeno ottobre gli… - coriolanogiorgi : RT @valeriorenzi: Roma: dopo il Covid incubo sfratti, dal 1 gennaio 4.000 esecutivi. E il Comune è senza un piano - squopellediluna : Sono oltre 4.000 gli sfratti che diventeranno esecutivi nel giro di poche settimane, mentre già da almeno ottobre g… -

Ultime Notizie dalla rete : Incubo sfratti

corriereadriatico.it

ANCONA - Da gennaio torna l': di proroga in proroga si è arrivati al termine massimo, quello del 31 dicembre oltre il quale non si potrà attendere oltre. Dal primo gennaio 2022, dunque, torneranno ad essere ...... "La proprietà della casa è ormai ridotta a una triste parvenza, da aspirazione che era, l'hanno trasformata in un. La Corte costituzionale ha poi dimenticato bellamente che il blocco(...Da ottobre sono ripresi sempre più frequenti a Roma gli sfratti con l’intervento della forza pubblica, mentre da gennaio con la fine del ...