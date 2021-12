Inchiesta “re dei concerti”: confermate le richieste di rinvio a giudizio (Di martedì 14 dicembre 2021) Il pubblico ministero Gianfranco Colace ha ribadito le richieste di rinvio a giudizio per gli imputati dell’Inchiesta “Re dei concerti” che vede al centro la figura di Giulio Muttoni, ex patron della società Set Up Live, organizzatrice di eventi. Secondo gli inquirenti, nel 2015 Muttoni chiese e ottenne l’aiuto di Stefano Esposito, all’epoca parlamentare del Pd, ora anche lui imputato per farsi revocare una interdittiva antimafia. Inizialmente le richieste di rinvio a giudizio erano state 35. Alcune delle persone chiamate in causa hanno però scelto di farsi processare con il rito abbreviato e la loro posizione non è stata discussa questa mattina. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 14 dicembre 2021) Il pubblico ministero Gianfranco Colace ha ribadito lediper gli imputati dell’“Re dei” che vede al centro la figura di Giulio Muttoni, ex patron della società Set Up Live, organizzatrice di eventi. Secondo gli inquirenti, nel 2015 Muttoni chiese e ottenne l’aiuto di Stefano Esposito, all’epoca parlamentare del Pd, ora anche lui imputato per farsi revocare una interdittiva antimafia. Inizialmente ledierano state 35. Alcune delle persone chiamate in causa hanno però scelto di farsi processare con il rito abbreviato e la loro posizione non è stata discussa questa mattina. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

fattoquotidiano : Talon Avil è una squadra speciale delle forze armate Usa, pochi ne conoscevano l'esistenza. Per colpire gli estremi… - Giorgiolaporta : È normale che la formazione dei #MediciDiBase sia finanziata dalle #CaseFarmaceutiche? Siamo sicuri che in questa m… - borghi_claudio : Giusto per dirvi l'assurdità della situazione: stasera c'è la cena di Natale del gruppo e si prospetta la ressa dei… - nuovasocieta : Inchiesta “re dei concerti”: confermate le richieste di rinvio a giudizio - patriziadegioia : RT @VITTORIOBELLO2: @mariamacina Quello di Alessio Fusco è vero giornalismo d’inchiesta. Quello dei vari Giletti, Giordano, Ranucci, etc è… -