In Italia si fanno sempre meno figli | mai così pochi dagli inizi degli anni duemila

AGI - Il 2020 ha segnato nuovi record negativi per la natalità in Italia, con il numero medio di figli delle donne di cittadinanza Italiana che è stato pari a 1,17. È quanto emerge da un rapporto dell'Istat. Lo scorso anno ha segnato un altro primato della denatalità: i nati della popolazione residente sono stati in totale 404.892, circa 15mila in meno rispetto al 2019 (-3,6%). Nel 2020 le donne residenti in Italia tra 15 e 49 anni hanno in media 1,24 figli (1,27 nel 2019), accentuando la diminuzione in atto dal 2010, anno in cui si è registrato il massimo relativo di 1,44. Per trovare livelli di fecondità così bassi per il complesso delle donne residenti bisogna tornare indietro ai primi anni duemila.

