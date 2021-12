In Gran Bretagna è allarme Omicron: si rischiano 200mila casi al giorno. Cosa chiedono i medici (Di martedì 14 dicembre 2021) La variante Omicron fa scattare l’allarme in Inghilterra. Mentre il premier britannico Boris Johnson annuncia la prima vittima della variante – oltre ad una decina di ricoveri – e invita a non sottovalutare i sintomi, gli ospedali inglesi si preparano a fronteggiare “l’ondata di marea” – per usare le parole del primo ministro – e si apprestano a liberare letti per i malati Covid. In uno scenario in cui Omicron potrebbe provocare fino a 200mila casi al giorno. allarme Omicron in Gran Bretagna I medici chiedono ulteriori misure restrittive – con un obbligo di mascherina più esteso – e il servizio sanitario inglese invia una comunicazione agli ospedali: bisogna dimettere prima di Natale ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) La variantefa scattare l’in Inghilterra. Mentre il premier britannico Boris Johnson annuncia la prima vittima della variante – oltre ad una decina di ricoveri – e invita a non sottovalutare i sintomi, gli ospedali inglesi si preparano a fronteggiare “l’ondata di marea” – per usare le parole del primo ministro – e si apprestano a liberare letti per i malati Covid. In uno scenario in cuipotrebbe provocare fino aalinulteriori misure restrittive – con un obbligo di mascherina più esteso – e il servizio sanitario inglese invia una comunicazione agli ospedali: bisogna dimettere prima di Natale ...

