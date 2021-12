In emergenza fino a marzo | il governo vara la proroga e complica Draghi al Colle

Advertising

repubblica : Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, probabilmente consiglio dei ministri gia' domani - Corriere : Il governo prorogherà lo stato d’emergenza fino al 31 marzo - mariacarla1963 : RT @Musso___: Il #Duce disperato fa decidere alla Cabina di Regia : cioè dà la colpa ai partiti (Salvini incluso) Una foglia di fico che n… - luttisluttis : RT @GeMa7799: Il Governo sarebbe pronto a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo. La decisione potrebbe approdare già domani sul… - Corriere : Stato d’emergenza prorogato fino a marzo. E da domani vaccino obbligatorio per altre tr... -

Ultime Notizie dalla rete : emergenza fino

di Monica Guerzoni, Fiorenza Sarzanini Oggi la proroga dal 31 dicembre al 31 marzo dello stato di allerta. L'obbligo vaccinale scatta domani per alcune categorie Proroga dello stato dial 31 marzo e spinta sulle terze dosi per tentare di rallentare la salita della curva epidemiologica. Alla vigilia dell'entrata in vigore dell' obbligo vaccinale per varie categorie di ...... resta comunque all'ordine del giorno in Lituania: non è un caso che lo scorso 7 dicembre l'esecutivo baltico abbia prorogato lo stato dial confine con la Bielorussiaal prossimo 15 ...I guai della sanità calabrese, il piano Covid e le risorse stanziate per il Covid sono state spese poco e male. Occhiuto: ...Entro poche ore potrebbe essere prorogato lo Stato di Emergenza: il Paese si prepara ad ulteriori tre mesi, forse gli ultimi, di straordinarietà.