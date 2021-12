Imprese: Sviluppo Campania, da Regione nuovo fondo da 15 mln di euro (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli, 14 dic. (Labitalia) - “La giunta regionale della Campania ha stabilito un fondo di 15 milioni di euro, che sarà incrementato a 20 milioni di euro. Si tratta di un cash collateral per investire a garanzia di interventi da parte di investitori che vogliono sottoscrivere aumenti di capitale, obbligazioni convertibili e debiti subordinati nelle piccole e medie Imprese campane. Si stima che con questo intervento si potranno attivare risorse tra i 50 e i 110 milioni di euro, anche attraverso la collaborazione con altri operatori finanziari”. E' quanto ha dichiarato il presidente di Sviluppo Campania, Mario Mustilli. L'annuncio del presidente di Sviluppo Campania è avvenuto in occasione dell'evento online intitolato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli, 14 dic. (Labitalia) - “La giunta regionale dellaha stabilito undi 15 milioni di, che sarà incrementato a 20 milioni di. Si tratta di un cash collateral per investire a garanzia di interventi da parte di investitori che vogliono sottoscrivere aumenti di capitale, obbligazioni convertibili e debiti subordinati nelle piccole e mediecampane. Si stima che con questo intervento si potranno attivare risorse tra i 50 e i 110 milioni di, anche attraverso la collaborazione con altri operatori finanziari”. E' quanto ha dichiarato il presidente di, Mario Mustilli. L'annuncio del presidente diè avvenuto in occasione dell'evento online intitolato ...

