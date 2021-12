Ilary Blasi ruba un pezzo da novanta alla De Filippi | Il rumor che fa impazzire il web (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilary Blasi è già al lavoro. Manca ancora tempo al via della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma la brava conduttrice romana non vuole farsi trovare impreparata ed ecco il rumor che sta mandando in tilt il web. Ilary-Blasi-Maria-De-Filippi-AltranotiziaProgrammare tutto. Programmare in largo anticipo. Alfonso Signorini non più tardi di venerdì scorso ha annunciato a tutti i concorrenti all’interno della casa che il Grande Fratello Vip si chiuderà il 14 marzo 2022, una data forse non casuale. E se sancisse un passaggio di testimone? Magari con L’Isola dei Famosi che dovrebbe partire proprio in quel periodo? Chissà. Intanto Ilary Blasi è già al lavoro e sarà supportata, come l’anno scorso, dall’ex campione di nuoto Massimiliano ... Leggi su altranotizia (Di martedì 14 dicembre 2021)è già al lavoro. Manca ancora tempo al via della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma la brava conduttrice romana non vuole farsi trovare impreparata ed ecco ilche sta mandando in tilt il web.-Maria-De--AltranotiziaProgrammare tutto. Programmare in largo anticipo. Alfonso Signorini non più tardi di venerdì scorso ha annunciato a tutti i concorrenti all’interno della casa che il Grande Fratello Vip si chiuderà il 14 marzo 2022, una data forse non casuale. E se sancisse un passaggio di testimone? Magari con L’Isola dei Famosi che dovrebbe partire proprio in quel periodo? Chissà. Intantoè già al lavoro e sarà supportata, come l’anno scorso, dall’ex campione di nuoto Massimiliano ...

