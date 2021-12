Il16 dicembre in scena nel Sannio due nuove creazioni dirette da registi europei (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si conclude la sesta edizione di Quartieri di Vita, in partnership con Eunic. Giovedì 16 dicembre in scena nel Sannio due nuove creazioni dirette da registi europei Giovedì 16 dicembre, nel Sannio, andranno in scena due nuove creazioni dirette da artisti europei, che costituiscono il risultato dei workshop condotti a partire dal 6 dicembre nell’ambito della sesta edizione di “Quartieri di Vita”, Festival di formazione e teatro sociale, diretto da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival. Quest’anno la rassegna Quartieri di Vita assume carattere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si conclude la sesta edizione di Quartieri di Vita, in partnership con Eunic. Giovedì 16innelduedaGiovedì 16, nel, andranno indueda artisti, che costituiscono il risultato dei workshop condotti a partire dal 6nell’ambito della sesta edizione di “Quartieri di Vita”, Festival di formazione e teatro sociale, diretto da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival. Quest’anno la rassegna Quartieri di Vita assume carattere ...

Advertising

anteprima24 : ** Il16 dicembre in #Scena nel #Sannio due nuove creazioni dirette da #Registi europei ** - MDiretta : Sicurezza sul Lavoro, Cisl il16 dicembre organizza seminario tecnico con Istituzioni ed Enti Sicurezza sul Lavoro,… - ScorpioAngel_ : Il16 dicembre è proclamato sciopero generale contro manovra economica e legge bilancio . Secondo me far sciopero or… -